Отдал России вооружение и ослабил украинскую армию. Где сейчас экс-министр обороны Кузьмук

Россиянам были переданы стратегические ракеты и бомбардировщики

Бывший министр обороны Украины и экс-регионал Александр Кузьмук в марте 2022 года заявил, что присоединился в ряды терробороны. "Телеграф" рассказывает, где сейчас 71-летний генерал, который разоружил ВСУ при Леониде Кучме.

Что нужно знать:

Александр Кузьмук дважды возглавлял Минобороны Украины

Под его руководством Украина передала России сотни танков, самолетов и ракет, которые позже применялись против Украины

Его карьера сопровождалась резонансными инцидентами

Кузьмук родился 17 апреля 1954 года в селе Дятиловка Хмельницкой области в семье военнослужащего. В 1975 году окончил Харьковское высшее танковое командное училище. В 1983 году — Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского. В 1998 году — Академию Вооруженных сил Украины, получив квалификацию "магистр государственного военного управления".

С 1975 по 1990 год служил в ВС СССР, пройдя путь от командира танкового взвода до заместителя командира дивизии. В 1990-1995 годах занимал посты начальника штаба, командира дивизии и 32-го армейского корпуса в Крыму. 7 октября 1995 года назначен командующим Национальной гвардии Украины.

Кузьмук дважды возглавлял Минобороны Украины при президенте Кучме (1996-2001 и 2004-2005). В 2007 году был вице-премьером, а также трижды избирался народным депутатом (4-й, 6-й и 7-й созывы) от блока "За единую Украину" и Партии регионов. В 2019 году Зеленский уволил его с военной службы по возрасту, но оставил право носить форму.

Отдал России украинское оружие

В 2018 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу Верховной Рады установил, что во время руководства Александра Кузьмука (с 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005 года) из состава ВСУ были выведены 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов Минобороны.

В 2023 году журналисты "Схем" установили, что Россия использует против Украины крылатые ракеты Х-55, которые Киев передал Москве в 1999 году (при Кузьмуке) в рамках обмена вооружений на списание газового долга. Тогда Украина передала восемь Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55 на сумму 275 млн грн. Сравнение серийных номеров показало более десяти совпадений с ракетами, использованными РФ в ударах по Украине в 2022-2023 годах.

Другие громкие скандалы

В апреле 2000 года ракета "Точка-У", запущенная с полигона в Черниговской области, отклонилась от курса и поразила девятиэтажный дом в Броварах. Погибли три человека, пятеро получили ранения. Минобороны три дня не признавало вины, а министр Кузьмук, несмотря на доказательства, отказался уходить в отставку.

Наиболее резонансным стал эпизод июня 2013 года, когда Кузьмук вместе с 147 нардепами (в основном из ПР и КПУ) обратился к польскому Сейму с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом поляков. Это вызвало протесты среди украинских политиков и общественности, а польский Сейм в итоге принял более мягкое постановление.

Где сейчас Александр Кузьмук

С 2022 году Кузьмук был советником уже третьего командующего Силами ТрО. Он пришел во времена Игоря Танцюры, затем работал при Анатолии Баргилевиче и был советником Игоря Плахуты. 6 декабря 2025 года стало известно, что Кузьмук, при котором Украина передала РФ свои крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики, принял участие в награждении военнослужащих сил ТрО по случаю Дня ВСУ.

В воскресенье, 7 декабря, командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута уволил скандального экс-министра обороны.

Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Силами ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению Командующего Силами ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника Силы терробороны ВСУ

Приказ об увольнении Александра Кузьмука

Напомним, что в апреле 2024 года Кузьмук засветился в Монако. По его словам, он приехал на Лазурный берег на три дня к родственникам, которые якобы имеют в Монако недвижимость, приобретенную еще до полномасштабной войны.