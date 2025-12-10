Зекономите понад 100 гривень: в "Аврорі" великий розпродаж цікавих книжок для дітей (фото)

Ціна на цю книжку значно нижча, аніж в книгарнях

У мультимаркеті "Аврора" продається книжка, яка може стати справжньою знахідкою для батьків і підлітків. Нині на неї діє вигідна знижка, адже в книгарнях вона дорожче на мінімум 100 гривень.

Вона допомагає розібратися у темах, про які часто важко говорити, і робить складні питання зрозумілими та цікавими. Нещодавно її купила одна з користувачок соцмережі Threads.

Зараз її можна придбати всього за майже 60 гривень. Для порівняння, на інших сайтах книжка коштує від 170 до 210 гривень, тож це дійсно вигідна пропозиція.

Книжка

Книжка буде корисна не лише дітям, а й батькам: вона допомагає простіше і відвертіше говорити з підлітками про інтимні теми. Навіть складні та незрозумілі питання у ній подані так, що з часом стають цікавими та корисними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про те, що в цьому ж магазині з'явились чіпси від Монобанку. Виявилось, що їх там продають на 11 гривень дешевше, аніж коли вони були тільки на старті продаж. Ми також пояснили, чим була цікава перша партія з 20 тисяч пачок.