Стовпчики термометрів різко впадуть: коли у Києві буде похолодання та сніг

У столиці України вже незабаром очікується сніг

У Києві найближчим часом утримається похмура, але тепла погода з дощами. Тим не менш, скоро температура повітря різко знизиться, також синоптики обіцяють снігопад.

Коли прогнозується сніг у Києві, розповідає "Телеграф". За даними метеорологічних сервісів, снігопад у столиці очікується 14 грудня.

За даними сайту Meteofor, у п’ятницю, 12 грудня, як і в попередні дні, небо буде затягнуте хмарами. Крім того, не обійдеться без дощу. Що стосується температури повітря, вона буде зовсім не зимовою і становитиме +6…+8 градусів.

У суботу, 13 грудня, сонце почне проглядати через хмари, передвіщаючи похолодання. Вже вночі ртутні стовпчики впадуть до -2 градусів.

У неділю, 14 грудня, очікується сніжна крупа. І хоча морозів до -8, як у північних та східних регіонах, киянам боятися не варто, у світлий час доби ртутні стовпчики не підніматимуться вище +1, а вночі термометри покажуть -2 градуси.

На початку наступного тижня синоптики також прогнозують у Києві сніг, але вже з дощем, оскільки потепління на кілька градусів знову прожене негативні температури.

Прогноз погоди у Києві. Джерело: Meteofor

Дані sinoptik.ua повністю збігаються з попередніми щодо п’ятниці. Що стосується суботи, ресурс обіцяє більш похмуру та холодну погоду. У неділю тут очікується вища температура і, внаслідок цього, сніг уже разом із дощем. Наступний тиждень розпочнеться з дрібного дощу, а про сніг на сайті не йдеться.

Прогноз погоди у Києві. Джерело: Sinoptik

Погодинний прогноз сайту Meteo.ua показує, що сніг у Києві розпочнеться в ніч на неділю, а о 9-й ранку він перейде у дощ, який триватиме недовго. Щодо температури повітря, за даними порталу, протягом доби вона коливатиметься від -1 до +3 градусів.

Прогноз погоди у Києві. Джерело: Meteo.ua

Раніше ми писали, що в Україну насуваються морози. Мінімальна температура може опуститися до -9...-12 градусів, проте Києва це не торкнеться.