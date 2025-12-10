В Україну сунуть морози до -12. Де наступного тижня буде найхолодніше

Похолодання не триватиме довго

Грудень в Україні в погодному плані поки більше схожий на пізню осінь. Однак зима все ж бере своє і вже 10 грудня у низці областей країни з'явився перший сніговий покрив, заввишки 1-7 сантиметрів, однак сніг не затримається надовго.

Що треба знати:

З 13 грудня в Україні похолодає, особливо на Лівобережжі

Місцями вночі стовпчики термометрів покажуть -12

Однак морози триватимуть недовго, вже після 16 числа по всій країні температура повітря підвищиться

Про погоду на найближчий час "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Він дав прогноз на наступн 10 днів: місцями очікуються морози понад -10.

Синоптик прогнозує, що з 10 по 12 грудня в більшості областей переважатиме сира та похмура погода, з невеликими дощами, туманами та мрякою. Однак вже з 13 грудня на тлі зростання атмосферного тиску, в Україну почне надходити холодніше і сухіше повітря з районів Фінляндії та Кольського півострова.

В результаті в Україні суттєво знизиться температура: до невеликих, а подекуди й помірних морозів. Але прохолодна погода триватиме недовго, оскільки інтенсивне західне перенесення повітряних мас забезпечить чергову хвилю аномального тепла ближче до кінця другої декади місяця.

Прогноз погоди на 11-12 грудня

У більшості областей буде волога та тепла погода. Невеликі дощі, місцями можливий туман. Вітер переважатиме західного напрямку, 7–12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+6 °С, удень +2…+7 °С, на півдні та місцями у західних областях +8…+10 °С.

З 13 грудня почнеться похолодання

Поступово, починаючи з північних і східних регіонів, з 13 грудня почнеться зниження температури, яке найбільше торкнеться Лівобережної частини країни. У нічний час температура повітря там знизиться до -2…-8°С, вдень -4…+1°С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром північного та північно-західного напрямку, швидкість якого 13 грудня місцями може досягати 15 – 20 м/с.

Найхолодніша ніч — коли та де буде до -12

За прогнозом синоптика, найхолодніша ніч очікується 16 грудня, коли мінімальна температура у східних та Дніпропетровській областях може опуститися до -9…-12 °С. На Правобережжі та півдні у цей період (з13 по 16 грудня) переважно температура утримається вище 0 °С і лише вночі спостерігатимуться невеликі морози.

Коли в Україні знову потепліє

Після 16 грудня західні та південно-західні вітри принесуть потепління. Температура повітря по всій Україні підвищиться та коливатиметься в нічний час близько 0 °С, а днем ​​у межах +1…+7 °С.

Отже, протягом найближчих 10 днів погода в нашій країні прогнозується мінливою, з чергуванням циклонів та антициклонів, коливаннями атмосферного тиску та температури. Стійкого снігового покриву не передбачається, крім високогірної частини Карпат, Ігор Кібальчич

Карта прогнозу нічної мінімальної температури повітря в найхолодніший день (16 грудня) на території України, згідно з однією з чисельних моделей погоди

