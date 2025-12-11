Столбики термометров резко упадут: когда в Киеве будет похолодание и снег

В столице Украины уже совсем скоро ожидается снег

В Киеве, в ближайшее время сохранится пасмурная, но теплая погода с дождями. Тем не менее скоро температура воздуха резко снизится, также синоптики обещают снегопад.

Когда прогнозируется снег в Киеве, рассказывает "Телеграф". По данным метеорологических сервисов, снегопад в столице ожидается 14 декабря.

Согласно данным сайта Meteofor, в пятницу, 12 декабря, как и предыдущие дни, небо будет затянуто облаками. Кроме того, не обойдется без дождя. Что касается температуры воздуха, она будет совсем не зимней и составит +6… +8 градусов.

В субботу, 13 декабря, солнце начнет проглядывать из-за туч, предвещая похолодание. Уже ночью ртутные столбики упадут до -2 градусов.

В воскресенье, 14 декабря, ожидается снежная крупа. И хотя морозов до -8, как в северных и восточных регионах, киевлянам бояться не стоит, в светлое время суток ртутные столбики не будут подниматься выше +1, а ночью термометры покажут -2 градуса.

В начале следующей недели синоптики также прогнозируют в Киеве снег, но уже с дождем, поскольку потепление на пару градусов снова прогонит отрицательные температуры.

Прогноз погоды в Киеве. Источник: Meteofor

Данные sinoptik.ua полностью совпадают с предыдущими относительно пятницы. Что касается субботы, ресурс обещает более пасмурную и холодную погоду. В воскресенье здесь ожидается более высокая температура и, вследствие этого, снег уже вместе с дождем. Следующая неделя начнется с мелкого дождя, а о снеге на сайте речь не идет.

Прогноз погоды в Киеве. Источник: Sinoptik

Почасовый прогноз сайта Meteo.ua показывает, что снег в Киеве начнется в ночь на воскресенье, а в 9 утра он перейдет в дождь, который продлится недолго. Что касается температуры воздуха, по данным портала, в течение суток она будет колебаться от -1 до +3 градусов.

Прогноз погоды в Киеве. Источник: Meteo.ua

Ранее мы писали, что на Украину надвигаются морозы. Минимальная температура может опуститься до -9…-12 градусов, однако Киева это не коснется.