Майже неможливо побачити: в Україні "засвітився" дуже спритний птах, який важить всього 150 грамів (фото)

У Кривому Розі фотографу вдалося зняти птаха, якого майже ніколи не вдається побачити так близько в місті. Він належить до категорії "Охоронний статус".

Зробити унікальний знімок малого яструба вдалось фотографу Віктору Севідову. Про це написали в Telegram-каналі "Дніпро Обласний".

Цей хижий птах зовсім невеликий — самець важить лише 120–150 грамів, але вважається одним із найспритніших та найшвидших в Україні. Яструб миттєво змінює напрямок польоту й полює переважно на дрібних пташок, як додали у пості.

Що ще відомо про цього птаха

У Європі налічують приблизно 340–450 тисяч пар малих яструбів, а в Україні — орієнтовно 4,5–7,6 тисячі пар. У середині XX століття їхня чисельність різко впала через використання пестицидів, проте з часом популяція частково відновилася.

Малий яструб є звичайним осілим видом. Він полює як у лісах, так і на відкритих територіях, інколи навіть у великих містах. Гніздиться в лісосмугах, парках і невеликих лісових масивах. Основу його раціону становлять дрібні птахи, а дрібних звірів чи комах він ловить дуже рідко.

