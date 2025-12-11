Прирожденный охотник: в Виннице заметили редкую птицу (фото)

Теплое начало зимы позволило редким птицам дольше задержаться в их домах

На берегу Южного Буга в Виннице заметили редкую птицу — зимородка голубого. Это очень красивая птица, обладающая инстинктами настоящего охотника.

Возможность увидеть эту невероятную птицу в начале зимы специалисты расценивают как большую удачу. Об этом пишут пользователи одной из соцсетей.

"Винница. Очередная прогулка по берегу Южного Буга полна многих интересных наблюдений" — пишет автор поста.

По ее словам, самым интересным за этот день, а может и даже за весь 2025 год, стал зимородок голубой. Это очень пестрая и яркая птица.

Зимородок голубой в Виннице. Фото Екатерина Пулатова

"Вижу его не в первый раз, но только сейчас удалось сделать более-менее приличный снимок. Я примерно знала с прошлых прогулок, где живет зимородок, но не была уверена, не улетел ли он на юг", — добавила девушка.

Где гнездится зимородок

Зимородок гнездится почти по всей территории Украины, кроме Крымского полуострова и высокогорья Карпат. Птица регулярно зимует в отдельных районах юга страны и вблизи незамерзших водоемов по всей стране.

Зимородок голубой

Зимородок выбирает себе дом только там, где над водой низко нависают ветки деревьев, обеспечивая удобное место для наблюдения за добычей. Поскольку для зимородка основным условием выбора места для дома – это достаточное количество мелкой рыбы, размером до 10 см.

Зимородок голубой

Как охотится эта птица

Во время охоты зимородок обычно сидит на ветке и подолгу осматриваясь вокруг. Когда он замечает рыбу, сразу готовится напасть. Птица прицеливается, и, быстро махая крыльями, атакует. Если рыба на поверхности, зимородок хватает ее на лету. А если рыба глубже, птица, сложив крылья "стрелой", ныряет в воду.

Зимородок во время атаки

Зимородок голубой со своей добычей

Зимородок голубой со своей добычей

Продолжительность жизни зимородка голубого около 15 лет. Врагов у этой птицы почти нет. Однако время от времени их ловят соколы и ястребы.

Зимородок голубой со своей добычей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в лесах Чернобыльского заповедника заметили сыча-воробья — самую мелкую сову Украины.