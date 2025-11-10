"Без грошей та з непотрібними покупками": нова шахрайська схема "косить" українських таксистів

Втрачаючи пильність, залишаєшся без грошей

Шахраї знаходять нові способи заробити на чужій довірі. Цього разу під удар потрапили водії таксі, які щодня возять десятки пасажирів і не завжди можуть розпізнати обман. Особливо небезпечними стають святкові періоди, коли таксисти втомлюються від великого потоку клієнтів і можуть легко втратити пильність.

Що треба знати

Шахраї просять водіїв купити товари і поповнити рахунок

Псевдоклієнти можуть мати кілька акаунтів

Обмани частіше трапляються поза межами застосунку

У сервісі OnTaxi розповіли, що вже зафіксували нову схему обману, з якою зіткнулися кілька драйверів. Шахраї створюють фейкові акаунти в застосунку і обманом забирають у водіїв сотні гривень.

Як працює схема з поповненням рахунку

Шахраї реєструються в застосунку таксі і замовляють доставку дрібних товарів — продуктів, цукерок або сигарет. Вони просять водія купити це за свої гроші, обіцяючи віддати готівку при зустрічі. Одночасно псевдоклієнти прохають поповнити їм мобільний рахунок, переконуючи, що все одно розрахуються за поїздку і повернуть усі витрати.

Водії, які повірили обіцянкам, залишаються ні з чим. На точці призначення ніхто не з'являється і гроші не повертає, а таксист втрачає 500-1000 гривень, переведених на телефонний рахунок, і залишається з непотрібними покупками. Зафіксовані випаки, коли шахрай використовував кілька акаунтів на різних номерах і пристроях.

Таксисти не зобов'язані купувати щось для клієнтів за власні кошти. Також категорично не варто переказувати гроші на будь-які рахунки чи номери телефонів.

Інші популярні схеми обману

Схема, пов'язана з розмінюванням грошей

Шахраї використовують різні способи видурити гроші у таксистів. Один з них — прохання розміняти великі купюри, коли пасажир бачить у водія багато дрібних грошей під час видачі решти. Ці купюри можуть виявитися фальшивими.

Інший варіант — клієнт просить заїхати в кілька додаткових точок, які не входять у початковий маршрут. Потім він або відмовляється доплачувати за це, або просто не повертається з чергової зупинки.

Більшість таких обманів трапляється, коли спілкування між водієм і пасажиром виходить за межі застосунку. Тому таксистам варто бути уважними і не погоджуватися на додаткові послуги на словах. Захиститися від шахраїв можна — головне не втрачати пильність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що шахраї почали ще майстерніше виманювати мільйони в українців. Від голосу мами не відрізниш.