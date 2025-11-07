100 тисяч доларів за посаду в ОП: поліція затримала шахраїв, які прикривались Єрмаком

Поліція взяла на гарячому групу аферистів.

Поліція затримала шахраїв, які намагались "торгувати" посадами в Офісі президента. За легендою — очільник угруповання мав родинні зв'язки з керівником Офісу Андрієм Єрмаком.

Про це Єрмак повідомив у Telegram 7 листопада. Керівник Офісу розповів, що очільник шахраїв Єрмак Д.С. назвався його двоюрідним братом. За посередництво в ніби-то отримання посади, хотіли 100 тисяч доларів.

"Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання", — наголосив очільник ОП.

Нагадаємо, в Андрія Єрмака є брат Денис, однак він військовослужбовець. На нього готувала замах Росія. За даними СБУ, його планували підірвати, але спецслужба вчасно зірвала операцію. Як повідомив Василь Малюк, Денис Єрмак служить у ГУР в Іноземному легіоні, працює снайпером і оператором дронів та більшість часу перебуває на передовій.

Що ж до цього злочинного угруповання, ані керівник ОП, ані поліція поки не повідомили деталей. Зокрема, невідомо, де саме орудували шахраї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві шахраї видавали себе за працівників ТЦК. Вони ошукали підприємця майже на 2 мільйони гривень.