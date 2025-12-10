Як ще в Україні називають ковдру: колоритне слово вас розвеселить

Цим предметом раніше накривали ліжка, вистилали підлогу або вішали на стіни українських будинків

В українській мові багато цікавих слів, які є синонімами цілком звичних побутових речей. Так, у простої ковдри є більш звучна назва.

"Телеграф" розповідає, як ще можна називати цей предмет, словами, що майже не вживаються у щоденному спілкуванні. Раніше для виготовлення таких ковдр існували особливі люди, яких у сучасному світі замінили верстати на фабриках.

На Закарпатті та на Слобожанщині ковдру ще називали "коц" або "коць". Це грубе вовняне однотонне покривало з начісами або підстрижений ворсовий односторонній килим з вовни. Коцами встеляли підлогу, їх вішали на стіни, клали в сани, застилали ліжка, використовували як попону для коней.

Коц у Харківському музеї. Фото Вікіпедія

У чому особливість коца

Коц — це виготовлений на вертикальному верстаті довговорсовий вовняний килим. А в окремий вид ворсяних килимів коци виділяє наявність смуги uладкої тканини між ворсовими рядами та довгим ворсом.

Коцарський верстат

Хто такі коцарі

Виготовленням цього виду килимів займалися коцарки, які самі робили вовняну пряжу, фарбували її у різні кольори саморобними фарбами з мінералів та рослин.

Коцарка за роботою

Які є синоніми до слова коць

Ложник — товстий вовняний, візерунково-тканий виріб з об’ємною поверхнею і довгим пухнастим двостороннім ворсом. Ложники мають обрядове, інтер’єрне та господарське призначення.

Карпатський ложник

Ковдра чи вкривала — постіль для вкривання. Традиційно виготовляються з вовни, але зараз, також, з синтетичних волокон.

Ковдра

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно відповісти на подяку українською мовою.