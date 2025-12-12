"Работает" на полставки у аграриев: в Харькове спасли птицу, которая охотится на грызунов

Этот хищник занесен в региональные Красные списки нашей страны

В Харькове нашли раненого птица, который некоторое время будет лечиться в "Фельдман Экопарк". Он был настолько слабым, что едва держался на ногах, и без помощи людей шансы выжить у него были минимальны.

Волонтеры передали его в Центр спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк", где ветеринары осмотрели канюка, установили возможные травмы и начали лечение. Об этом сообщили в пресс-службе экопарка.

Что известно о спасенной птице

Канюк обыкновенный — хищная птица из семейства ястребиных, которая охраняется международными соглашениями и внесена в региональные Красные списки Украины.

Птица канюк

Это птица средних размеров: длина тела 51–57 см, размах крыльев 110–130 см, вес до 1,3 кг, при этом самки обычно крупнее самцов. Окрас птицы очень разнообразен — от светло-палевого до темно-бурого.

За последние 20 лет канюк стал обычной зимующей птицей во многих регионах Украины — от севера до юга.

Канюк играет важную роль в природе, контролируя численность грызунов, которые вредят сельскому хозяйству. Одна птица за день может съесть десятки мышей и полевок, а за сезон — более тысячи, сохраняя около одной тонны зерна. Во время выкармливания птенцов он приносит в гнездо более 20 грызунов ежедневно.

