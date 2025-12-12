Навіщо в українській мові "смалити халявки"? Смішна розгадка виразу наших бабусь

Колоритна фраза має романтичний зміст

Українська мова сповнена виразів, які звучать смішно і незрозуміло для молодшого покоління. Одні фрази викликають усмішку, інші — здивування, а треті змушують задуматися, про що взагалі йдеться.

Серед таких загадкових словосполучень — "смалити халявки". "Телеграф" розповідає, що насправді означає цей колоритний вираз наших бабусь і чому він пов'язаний зі взуттям.

Згідно з онлайн-словником "Горох", фразеологізм "смалити халявки" використовують, коли хочуть сказати про залицяння до когось. Найчастіше цей вираз стосується ситуацій, коли людина намагається привернути увагу особи протилежної статі.

Синонімами до цієї фрази є "підбивати клинці", "стелитися барвінком", "грати очима" та "пускати бісики". Усі вони описують намагання сподобатися комусь і показати свою зацікавленість.

Синоніми до виразу "смалити халявки"

Походження виразу пов'язане зі взуттям. Халявка — це верхня частина чобота, а "смалити" в цьому контексті означає енергійно діяти, щоб привернути увагу. Вислів виник від того, як люди начищували халяви чобіт, щоб вони блищали й приваблювали погляди.

Класик української літератури Михайло Коцюбинський використав цей вираз у своєму творі: "Як вона йому у вічі дивилася, коли він смалив до неї халявки". Це підтверджує, що фраза була поширеною в народній мові ще на початку минулого століття.

Сьогодні цей фразеологізм рідко почуєш у повсякденному спілкуванні. Проте він залишається частиною української мовної спадщини і нагадує про багатство та колорит нашої мови.

