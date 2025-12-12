Цей засіб стоїть у ванній. Чим намастити дзеркало, аби не запотівало (відео)

Простий трюк, який заощадить нерви після гарячого душу

Багато хто стикався з тим, що після гарячого душу дзеркало у ванній повністю запотіває. Протерти його рушником — марно: залишаються розводи, а за хвилину поверхня знову покривається конденсатом.

Та в мережі з’явився простий лайфхак, який допоможе назавжди забути про цю проблему. Блогерка Альона з TikTok показала спосіб, який працює краще за будь-які спеціальні засоби, і для цього потрібна всього одна річ — піна для гоління.

Щоб дзеркало не потіло, достатньо нанести трохи піни на мікрофіброву серветку або губку та рівномірно протерти всю поверхню. Піну слід розподілити тонким шаром, а потім витерти чистою сухою тканиною, прибравши залишки. На дзеркалі утворюється невидий захисний шар, який не дає конденсату осідати після гарячої води.

Завдяки цьому дзеркало залишається чистим і прозорим навіть у найвологіших умовах. Такий простий трюк дозволяє без зайвих зусиль робити макіяж чи інші процедури одразу після душу, не чекаючи, доки поверхня висохне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як назавжди позбутися розводів на дзеркалі.