Это средство стоит в ванной. Чем смазать зеркало, чтобы оно не запотевало (видео)

Простой трюк, который сэкономит нервы после горячего душа

Многие сталкивались с тем, что после горячего душа зеркало в ванной полностью запотевает. Протереть его полотенцем — бесполезно: остаются разводы, а через минуту поверхность снова покрывается конденсатом.

Но в сети появился простой лайфхак, который навсегда поможет забыть об этой проблеме. Блоггер Алена из TikTok показала способ, который работает лучше любых специальных средств, и для этого нужна всего одна вещь — пена для бритья.

Чтобы зеркало не запотевало, достаточно нанести немного пены на микрофибровую салфетку или губку и равномерно протереть всю поверхность. Пену следует распределить тонким слоем, а затем вытереть чистой сухой тканью, удалив остатки. На зеркале образуется невидимый защитный слой, который не дает конденсату оседать после горячей воды.

Благодаря этому зеркало остается чистым и прозрачным даже в самых влажных условиях. Такой простой трюк позволяет без лишних усилий делать макияж или другие процедуры сразу после душа, не дожидаясь, пока поверхность высохнет.

