Архітектор досі не відомий: яка історія стоїть за колись найдорожчим будинком Вінниці

Навіть особа першого власника, капітана Четкова, досі не відома

У Вінниці є чимало цікавих архітектурних споруд, які вражають своєю красою та історією. Одним з таких вважається Будинок капітана Четкова.

"Телеграф" розповість, що особливого в цій будівлі та покаже, як вона виглядає. Зауважимо, що звели цей маєток на початку ХХ століття.

Будинок капітана Четкова називають перлиною старої Вінниці та вінцем архітектури міста. Йому притаманний європейський шарм, адже він збудований у стилі модерн та віденська сецесія.

Як виглядає Будинок капітана Четкова з висоти

Знаходиться цей маєток біля Спасо-Преображенського собору, тобто фактично у центральній частині міста. Сама будівля має асиметричний фасад, декоративні елементи, еркери, вигнуті лінії. Найяскравіша деталь — вежа з різними овальними і круглими вікнами, звідки можна побачити Південний Буг і нижню частину міста.

Фасад Будиноку капітана Четкова

Ще одна цікава деталь — особа архітектора, який спроєктував цей будинок, досі не відома. Дехто вважає, що автором цієї незвичайної споруди був архітектор з Києва А. Лістовіч. Але є й думки, що будівля створена за задумом місцевого архітектора Г. Артинова. На момент завершення будівництва споруда коштувала п’ятсот тисяч царських рублів. Тобто тоді вона вважалась найдорожчим будинком Вінниці.

Як раніше виглядав Будинок капітана Четкова

Хто такий капітан Четков

Як особа архітектора, так і особа капітана досі залишається загадкою. Але історики сходяться на тому, що ймовірніше Четков служив у Російській імперській армії. Під час служби заробив непоганий статок та звів собі славний маєток. Однак документальних джерел про його біографію майже немає.

