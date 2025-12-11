"Українська Атлантида". Як радянська влада затопила ціле село, заплативши людям копійки (фото)

Місцевих змушували власноруч руйнувати будинки

У радянські часи під час будівництва каскаду гідроелектро станцій (ГЕС) було затоплено чимало сіл. Одним з таких стало Бірки (Борки, Бірки-Руднєві) на Київщині.

"Телеграф" розповість про долю цього села. Зауважимо, що чимало затоплених населених пунктів в Україні називають "українською Атлантидою".

До цієї назви причетне й село Бірки, яке пішло під воду у 1964 році. Цей населений пункт вимушено затопили через створення Київського водосховища та будівництва ГЕС.

Будівництво Київської ГЕС. Фото: з виствки ВІКЗ

Село Борки (Бірки) на карті

Як розповідають місцеві, передає "Фокус", радянська влада робила все швидко та не цуралась залякувати людей. Фактично у селян не було вибору, адже їм наказували, що до визначеного числа треба розібрати свій будинок та вивезти будматеріали. Тобто місцеві своїм же руками руйнували власні будинки.

"Пам'ятаю як мама сильно плакала. Їй тоді заплатили трохи більше 1,5 тисячі рублів (зараз це десь 800-900 тис. грн). Ну хіба на ці гроші побудуєш нове житло?", — згадує одна з місцевих, якій на час затоплення села було 13 років.

Напис на будинку у селі Бірки, до якого число його треба розібрати

Схема села Бірки, яке затопили у 1960-х

Водночас інші люди розповідають, що, окрім грошей, радянська влада "підкупала" людей комфортним життям у місті чи іншому селищі. Адже більшість населених пунктів, які затопили, регулярно навесні страждали від паводків. Адже були досить близько розташовані до Дніпра. Ці населені пункти не мали нормальних доріг чи електроенергії.

Київське водосховище перед Вишгородом

Одна з місцевих згадала, що деякі селяни навіть свої похованих родичів викопували та ховали на інших цвинтарях. Однак наразі чимало затоплених населених пунктів ховають на дні не тільки залишки будинків, а й цвинтарі.

