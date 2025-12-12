Архитектор до сих пор не известен: какая история стоит за самым дорогим домом Винницы
Даже личность первого владельца, капитана Четкова, до сих пор не известна
В Виннице есть немало интересных архитектурных сооружений, поражающих своей красотой и историей. Одним из таких считается Дом капитана Четкова.
"Телеграф" расскажет, что особенного в этом здании и покажет, как оно выглядит. Заметим, что построили это имение в начале ХХ века.
Дом капитана Четкова называют жемчужиной старой Винницы и венцом архитектуры города. Ему присущ европейский шарм, ведь он построен в стиле модерн и венская сецессия.
Находится это имение у Спасо-Преображенского собора, то есть фактически в центральной части города. Само здание имеет асимметричный фасад, декоративные элементы, эркеры, изогнутые линии. Самая яркая деталь – башня с разными овальными и круглыми окнами, откуда можно увидеть Южный Буг и нижнюю часть города.
Еще одна интересная деталь — личность архитектора, спроектировавшего этот дом, до сих пор не известна. Некоторые считают, что автором этого необычного сооружения был архитектор из Киева А. Листович. Но есть и мнение, что здание создано по замыслу местного архитектора Артынова. К моменту завершения строительства сооружение стоило пятьсот тысяч царских рублей. То есть, тогда оно считалось самым дорогим домом Винницы.
Кто такой капитан Четков
Как личность архитектора, так и личность капитана до сих пор остается загадкой. Но историки сходятся в том, что вероятнее Четков служил в Российской имперской армии. Во время службы заработал неплохое состояние и построил себе славное имение. Однако документальных источников о его биографии почти нет.
