Архитектор до сих пор не известен: какая история стоит за самым дорогим домом Винницы

Даже личность первого владельца, капитана Четкова, до сих пор не известна

В Виннице есть немало интересных архитектурных сооружений, поражающих своей красотой и историей. Одним из таких считается Дом капитана Четкова.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом здании и покажет, как оно выглядит. Заметим, что построили это имение в начале ХХ века.

Дом капитана Четкова называют жемчужиной старой Винницы и венцом архитектуры города. Ему присущ европейский шарм, ведь он построен в стиле модерн и венская сецессия.

Как выглядит Дом капитана Четкова с высоты

Находится это имение у Спасо-Преображенского собора, то есть фактически в центральной части города. Само здание имеет асимметричный фасад, декоративные элементы, эркеры, изогнутые линии. Самая яркая деталь – башня с разными овальными и круглыми окнами, откуда можно увидеть Южный Буг и нижнюю часть города.

Фасад Дома капитана Четкова

Еще одна интересная деталь — личность архитектора, спроектировавшего этот дом, до сих пор не известна. Некоторые считают, что автором этого необычного сооружения был архитектор из Киева А. Листович. Но есть и мнение, что здание создано по замыслу местного архитектора Артынова. К моменту завершения строительства сооружение стоило пятьсот тысяч царских рублей. То есть, тогда оно считалось самым дорогим домом Винницы.

Как раньше выглядел Дом капитана Четкова

Кто такой капитан Четков

Как личность архитектора, так и личность капитана до сих пор остается загадкой. Но историки сходятся в том, что вероятнее Четков служил в Российской имперской армии. Во время службы заработал неплохое состояние и построил себе славное имение. Однако документальных источников о его биографии почти нет.

