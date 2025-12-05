Рус

Найкраще, що можна зробити для хости після перших заморозків

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як підготувати хости на зиму
Як підготувати хости на зиму. Фото Pixabay

Хоста після перших заморозків потребує догляду. Що робити з цією рослиною, щоб наступного року хоста радувала вас та гостей вашого саду.

Садівники поважають хости за їх принцип догляду "посадив та забув", і за те, що це справжні зірки саду, здатні створювати вражаюче видовище. Але як і у багатьох вуличних рослин їхнє пишне зелене листя починає в’янути з настанням холодів — саме тоді настає час для обрізки.

Хости слід обрізати пізно восени або на початку зими, відразу після перших сильних заморозків. До цього часу листя стає млявим, набуває жовтого і навіть коричневого кольору, а потім відмирає. Багато фахівців впевнені, що обрізка в цей час запобігатиме появі хвороб та шкідників, і ваші хости навесні знову будуть пишними та красивими.

Хости як підготувати на зиму
Перед зимою хости виглядають сумно

Після обрізки варто закласти в ґрунт навколо хости добрива з магнієм, який забезпечує потужний зелений приріст, а також з фосфором для наростання гарної кореневої.

Третє, що слід робити з хостою після перших заморозків, це вкрити її лапником, сіном або агротканиною, щоб рослина благополучно перезимувала.

Вам також може бути цікаво:

Теги:
#Сад #Город