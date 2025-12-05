Найкраще, що можна зробити для хости після перших заморозків

Хоста після перших заморозків потребує догляду. Що робити з цією рослиною, щоб наступного року хоста радувала вас та гостей вашого саду.

Садівники поважають хости за їх принцип догляду "посадив та забув", і за те, що це справжні зірки саду, здатні створювати вражаюче видовище. Але як і у багатьох вуличних рослин їхнє пишне зелене листя починає в’янути з настанням холодів — саме тоді настає час для обрізки.

Хости слід обрізати пізно восени або на початку зими, відразу після перших сильних заморозків. До цього часу листя стає млявим, набуває жовтого і навіть коричневого кольору, а потім відмирає. Багато фахівців впевнені, що обрізка в цей час запобігатиме появі хвороб та шкідників, і ваші хости навесні знову будуть пишними та красивими.

Перед зимою хости виглядають сумно

Після обрізки варто закласти в ґрунт навколо хости добрива з магнієм, який забезпечує потужний зелений приріст, а також з фосфором для наростання гарної кореневої.

Третє, що слід робити з хостою після перших заморозків, це вкрити її лапником, сіном або агротканиною, щоб рослина благополучно перезимувала.

