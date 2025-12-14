Это точно есть на вашей кухне: чем отмыть желтые пятна на акриловой ванне без магазинной химии (видео)

Домашний трюк, который сделает ванную сияющей

Акриловую ванну можно легко очистить от желтых пятен без дорогих и очень химических моющих средств, используя простые ингредиенты. Они точно найдутся у вас на кухне.

Что понадобится для этого способа, рассказала блогерша "mariell.mari" в ТикТок. Она сразу показала поэтапно, как правильно наносить смесь.

Для этого понадобятся пищевая сода, лимонная кислота и теплая вода. Сначала следует смочить поверхность ванны, после чего тонким слоем нанести смесь соды и воды. Распределять ее нужно осторожно, используя мягкую губку, чтобы не поцарапать акрил.

Далее необходимо приготовить раствор лимонной кислоты. Полученную жидкость наносят поверх соды. В этот момент начинается легкая химическая реакция, которая помогает размягчить грязь, мыльный налет и желтые следы от воды. Средство следует оставить на поверхности примерно на 10-15 минут.

После этого ванну нужно тщательно промыть теплой водой и вытереть насухо мягкой тканью или полотенцем. Такой способ очистки безопасен для акрила, не имеет резкого запаха и хорошо подходит для регулярного ухода.

