Його не бачили роками: який червонокнижний птах оселився на півночі України (фото)

Популяція цього птаха сильно зменшилась через діяльність людей

У лісах Чорнобильського заповідника сталося рідкісне спостереження. Науковці натрапили на сліди великого хижака, який досить довго вважався майже зниклим у цьому регіоні.

Ним виявився орлан-білохвіст – рідкісний хижак, який дуже схожий на білоголового орлана. Дослідники цього року знайшли вже 17-те гніздо цього птаха, як повідомили в установі.

Дослідники знайшли гніздо

Ще влітку науковці побачили трьох молодих птахів у Куповатському лісництві. Один із них літав невпевнено, що могло свідчити про нещодавній виліт з гнізда або про певні труднощі у розвитку. Тоді знайти саме гніздо не вдалося – густе листя влітку приховало всі орієнтири. Тож науковці вирішили повернутися восени, коли дерева скинуть листя і обстежити територію стане легше. Цей план спрацював: гніздо вдалося знайти.

За словами дослідників, відкриття 17-го гнізда підтверджує стабільність і поступове зростання популяції цього рідкісного виду в Чорнобильському заповіднику.

Що відомо про птаха

Орлан-білохвіст – великий хижий птах із розмахом крил до 2,5 метра. У дорослих птахів хвіст білий, у молодих – бурий. Вони живуть переважно в прибережних лісах поблизу водойм і полюють на рибу. Раніше чисельність виду сильно зменшилася через переслідування людьми та отруєння птахів отрутохімікатами, але зараз популяція частково відновлюється.

Який вигляд має орлан-булохвіст

В Україні орлан-білохвіст занесений до Червоної книги та міжнародних списків рідкісних тварин. Він вважається рідкісним і охороняється законами про збереження дикої природи. Зображення "білого орла" є на гербі Польщі, а в Україні у 2019 році його зобразили на пам’ятних монетах номіналом 2 та 10 гривень.

