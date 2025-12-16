Его не видели годами: какая краснокнижная птица поселилась на севере Украины (фото)

Популяция этой птицы сильно сократилась из-за деятельности людей

В лесах Чернобыльского заповедника произошло редкое наблюдение. Ученые наткнулись на следы крупного хищника, который довольно долго считался почти исчезнувшим в этом регионе.

Им оказался орлан-белохвост – редкий хищник, очень похожий на белоголового орлана. Исследователи в этом году нашли уже 17-е гнездо этой птицы, как сообщили в учреждении.

Исследователи обнаружили гнездо

Еще летом ученые увидели троих молодых птиц в Куповатском лесничестве. Один из них летал неуверенно, что могло свидетельствовать о недавнем вылете из гнезда или об определенных трудностях в развитии. Тогда найти самое гнездо не удалось – густые листья летом скрыли все ориентиры. Ученые решили вернуться осенью, когда деревья сбросят листья и обследовать территорию станет легче. Этот план сработал: гнездо удалось обнаружить.

По словам исследователей, открытие 17-го гнезда подтверждает стабильность и постепенное возрастание популяции этого редкого вида в Чернобыльском заповеднике.

Что известно о птице

Орлан-белохвост – крупная хищная птица с размахом крыльев до 2,5 метра. У взрослых птиц хвост белый, у молодых – бурый. Они живут преимущественно в прибрежных лесах вблизи водоемов и охотятся на рыбу. Ранее численность вида сильно уменьшилась из-за преследования людьми и отравления птиц ядохимикатами, но сейчас популяция частично восстанавливается.

Как выглядит орлан-белохвост

В Украине орлан-белохвост занесен в Красную книгу и международные списки редких животных. Он считается редким и охраняется законами о сохранении дикой природы. Изображение "белого орла" находится на гербе Польши, а в Украине в 2019 году его изобразили на памятных монетах номиналом 2 и 10 гривен.

