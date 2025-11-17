Недорога ковдра, яка гріє не гірше за звичайну: порада американця, як заощадити на опаленні

Їх беруть у походи і навіть використовують військові

З настанням холодів навіть найпростіші матеріали можуть значно підвищити теплоізоляцію приміщення та спального місця, не вдаючись до великих витрат на опалення. Названо один із найефективніших і найдоступніших способів.

На Reddit набирає популярності пост американця, який розповів, як утримати тепло у домі за допомогою бюджетних засобів. За його словами, майларова (термо)ковдра або рятувальна фольга можуть суттєво покращити теплоізоляцію житла.

1. На вікна та стіни

Він пропонує закріпити майларову ковдру або фольгу на вікнах — світлою, що відображає, стороною всередину або назовні залежно від поставленої мети. Такий шар добре блокує радіаційний теплообмін і допомагає зберегти тепло всередині приміщення.

Майларова термо-ковдра. Фото: pancer.com.ua

2. Для сну та відпочинку

Інша порада стосується спального місця: покласти майларову ковдру поверх звичайних ковдр або використовувати всередині саморобного намета. Попри свою мінімальну товщину, матеріал добре відбиває тепло тіла та допомагає швидше зігрітися.

Зазначається, що подібні ковдри давно зарекомендували себе в туристичному середовищі та навіть серед військових, а головне — вони не вимагають великих витрат і доступні практично кожному. Наприклад, вартість ковдри або термо-фольги стартує від 100 гривень і вище.

