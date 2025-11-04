Навіщо росіянам потрібні КАБи, що летять на 200 км: у ГУР дали відповідь

Бомби тепер можуть летіти далі завдяки оснащенню турбореактивним двигуном

Росіяни збільшили радіус своїх авіабомб до 200 кілометрів. Така дальність дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони Сил оборони України.

Що потрібно знати:

Росія перейшла до серійного виготовлення керованих модульних планувальних бомб (КМПБ)

За інформацією ГУР, не виключено, що Росія зможе використати КМПБ для завдання ударів по об’єктах у глибині нашої території.

В УМПК для авіабомб використовуються не тільки китайські комплектуючі, а й зі США та Швейцарії

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді на запит нашої редакції до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У відомство ми зверталися, щоб дізнатися, чи є загроза КАБів для Києва, на яку відстань летять КАБи, і про те, чи універсальні модулі планування та корекції (УМПК) мають компоненти країн Заходу чи лише китайські.

В отриманій відповіді було зазначено, що противник планує використовувати керовані модульні планувальні бомби (КМПБ), які завдяки оснащенню турбореактивним двигуном матимуть дальність польоту до 200 км.

Подібні засоби, зокрема авіаційні бомби з універсальними модулями планування та корекції (УМПК), що мають дальність польоту до 75 км, противник переважно застосовує для завдання ударів по об’єктах на територіях прифронтових та прикордонних областей України. КМПБ не стане винятком, а їхня дальність польоту до 200 км дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони Сил оборони України йдеться у документі.

Також у ГУР не виключили, що Росія зможе використати КМПБ для завдання ударів по об’єктах у глибині нашої території.

Щодо компонентів, у розвідці кажуть, що в основному вони китайського виробництва. Однак до складу фугасних авіаційних бомб типу "Комета", якими оснащуються всі модифікації УМПК, входять електронні компоненти виробництва компаній із США та Швейцарії.

Відповідь "Телеграфу" від ГУР

Що відомо про ці авіабомби

Наприкінці жовтня стало відомо, що Росія перейшла до серійного виробництва нових керованих авіабомб, здатних вражати цілі на відстані до 200 км. Таку заяву зробив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, яка тримає Україну".

Він розповів, що російські розробники удосконалили так звані універсальні модулі планування та корекції (УМПК), які встановлюються на звичайні авіабомби калібром 250, 500, 1500 та 3000 кілограмів. Це збільшує дальність застосування та надає боєприпасам керованості.

Справді, протягом вересня-жовтня РФ розробляла і вийшла на послідовне бойове досвідчене використання авіаційних бомб із новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність і бойовий радіус таких бомб дорівнюватиме близько 200 кілометрів. повідомив Скібіцький.

Перші удари новими боєприпасами вже були зафіксовані по Дніпру та іншим містам України. Як уже відомо, ворог також намагається підвищити завадостійкість цих систем проти українських засобів радіоелектронної боротьби. За словами Скібіцького, у відкритих джерелах нові бомби можуть фігурувати за назвою "Грім-1" або "Грім-2".

Назва може бути різною — "Грім-1", "Грім-2". Ми говоримо, що бойові радіуси застосування таких бомб буде 150-200 кілометрів. За нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, досягли дальності 193 кілометри. пояснив він.

За оцінками української розвідки, РФ вже переходить до серійного виробництва цих озброєнь, що посилює повітряну загрозу для прифронтових регіонів та великих українських міст.

Додамо, що КАБ – це керована авіаційна бомба, високоточний боєприпас, який відрізняється від звичайних бомб наявністю системи наведення та аеродинамічних поверхонь, що дозволяє йому з високою точністю вражати цілі.

Характеристика КАБа. Інфографіка: "Телеграф"

