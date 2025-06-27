За 30 років так і не побачила пасажирів: як виглядає станція-привид київського метрополітену

Ця станція захована на глибині близько 100 метрів під землею

Київський метрополітен сьогодні включає три лінії та 52 станції. Найглибшою з них вважається "Арсенальна", а найзагадковішою — "Львівська брама". Ця станція залишається недоступною для пасажирів майже 30 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає станція-привид столичного метрополітену. Ми дізналися про причину, через яку її так і не відкрили.

"Львівська брама" — як виглядає станція-привид київського метро

Найзагадковішою станцією київського метро є "Львівська брама", яку пасажири, що прямують зеленою гілкою (між "Золотими воротами" та "Лук’янівською") можуть бачити з вікон. Але потрапити туди неможливо, бо її закрито для пасажирів майже 30 років.

Станція метро "Львівська брама"

Чому так сталося? Будівництво станції почалося 1991 року й активно просувалося. За п’ять років було збудовано центральну підземну залу, посадкові платформи, а колійні стіни навіть встигли облицювати мармуром. Але не було єдиної думки, куди виводити вихід зі станції, тому будівництво ескалаторних тунелів та вестибюлю було "на паузі".

Як виглядає станція метро "Львівська брама"

Перш ніж закінчити будівництво станції влада хотіла вирішити, як виглядатиме Львівська площа, яку збиралися реконструювати. У результаті через містобудівні конфлікти та брак фінансування було прийнято рішення відмовитися від будівництва виходу метро "Львівська брама" до розв'язання питання модернізації самої площі.

Станція "Львівська брама" знаходиться на Львівській площі

Але це питання так і не вирішили, тому "Львівська брама" набула статусу "станції-привида". Хоча її відкриття допомогло б розвантажити центр Києва від постійних пробок, адже вона розташована у вдалому місці.

"Львівська брама" закрита майже 30 років

Було кілька варіантів оформлення станції, але, на жаль, зараз там лише голі заржавілі стіни, калюжі та вологе повітря. "Львівська брама" так і не побачили своїх пасажирів, а потрапити на станцію самостійно практично неможливо.

Станція "Львівська брама" не приймає пасажирів

Відомо, що назвали її на честь Львівських воріт ("брами") Старокиївської фортеці, яка раніше була на місці сучасної Львівської площі. Багато мешканців прилеглих районів щодня проходять повз закриту шахту, не здогадуючись, що буквально під ногами — повністю побудована, але законсервована станція метрополітену.

Як могла б виглядати станція "Львівська брама"

У 2018 році проєкт планували завершити до 2025 року. Але після початку повномасштабної війни, у 2022 році тендер на ремонтні роботи скасували, оскільки на добудову потрібно щонайменше кілька сотень мільйонів гривень та розбудова самої площі.

У березні цього року на сайті КМДА з’явилася петиція із проханням відновити роботи з будівництва "Львівської брами". Голосування вже завершено, підтримали петицію 2020 осіб.

"Телеграф" писав раніше, що на киян чекають великі незручності на популярній станції метро. Що відомо?