Без олії і за п'ять хвилин: ідеальний спосіб приготування яєць-пашот (відео)

Приготувати ідеальне яйце пашот тепер можна без зайвого клопоту — і все завдяки силіконовим формочкам.

Білок виходить ніжним і шовковистим, а жовток — кремовим, немов на "шведському столі". Цей спосіб не потребує олії та спеціальних хитрощів, лише трохи уваги і свіжі яйця. Лафхаком з нами опділилися на YouTube-каналі "ProstoPishya".

Для найкращого результату обирайте свіжі яйця зі шкаралупою з легким крейдяним нальотом — вони мають щільний білок, який тримає форму під час приготування.

Як приготувати яйце пашот у силіконових формочках:

Заповнити каструлю водою приблизно на 5 см і довести до легкого кипіння. Силіконові формочки трохи змочити водою (не обов’язково олією). Розбити яйце в кожну формочку. Опустити формочки у гарячу воду, щоб вода доходила до половини їх висоти. Накрити каструлю кришкою і готувати 4–5 хвилин для рідкого жовтка, або 6–7 хвилин для більш щільного. Обережно дістати формочки, дати яйцям трохи "відпочити", після чого акуратно вийняти пашот.

Яйця, приготовані у силіконових формочках, виходять ідеально рівними, без зайвого жиру, і зберігають форму навіть при подачі на гарячі страви. Такі пашоти чудово смакують самі по собі, з гарячою локшиною, салатом або тостами. Додайте трохи зелені, крапельку лимонного соку або соєвого соусу для свіжості і насиченого смаку.

З цим простим лайфхаком ви завжди отримаєте ніжні, кремові яйця пашот без жодних проблем — ідеально для сніданку, обіду або святкової вечері.