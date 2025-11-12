Як розпізнати неякісну соняшникову олію ще в магазині: хитрий лайфхак

Також є кілька тестів на якість, які можна провести вдома

Соняшникова олія є дуже популярним продуктом в Україні. Ціни на неї чималенькі, а взимку можуть ще зрости, тому важливо знати, як відрізнити якісну олію.

Що треба знати:

Купуючи олію, важливо придбати якісний продукт без сторонніх домішок

Ще в магазині можна влаштувати просту перевірку

Також визначити якість соняшникової олії можна за допомогою простого тестування вдома

"Телеграф" розповідає, як зрозуміти, що перед вами якісний продукт. Деякі тести можна провести ще перед купівлею.

Як перевірити якість соняшникової олії в магазині

Для цього треба зробити просту маніпуляцію — перевернути пляшку з олією догори дном та легенько потрусити. Дрібні бульбашки, що виникли в олії, вказують на хороший віджим. Якщо їх немає, швидше за все, олія низької якості.

В Україні можна купити олію різних виробників

Крім того, технолог з перероблювання та випуску масложирової продукції Сергій Дмитрук пояснив, що олія швидко псується під впливом світла. Добре, якщо в магазині пляшки стоять у віддаленні від джерел світла.

Також треба перевірити термін придатності — у випадку з олією це особливо важливо. Чим ближче закінчення терміну придатності, тим вище показник перекисного числа в олії, яке впливає на окиснюваність.

В жодному разі не купуйте рафіновану олію, якщо вона помутніла — це ознака псування. Водночас невеликий осад у нерафінованій олії допустимий.

Три способи перевірити якість соняшникової олії вдома

Сіль: Додайте чайну ложку солі до 50 мл олії та добре перемішайте. В якісній олії сіль не розчиняється. Якщо є хоча б часткове розчинення — в олії є надлишкова вода.

Соняшникова олія є інгредієнтом багатьох страв

Йод: Крапніть йодом на поверхню олії. Якщо продукт якісний — крапля надовго залишиться на поверхні та збереже свою форму. Якщо йод одразу пішов на дно чи розтікся, в олії можуть бути шкідливі домішки.

Серветка: Треба налити трохи олії у склянку, накрити її серветкою, та ненадовго перевернути. Якщо слід, що олія залишила на серветці круглий та чіткій — продукт чистий. Розтікання плями олії за межі кола вказує, що її розбавили водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими будуть ціни на олію нового врожаю. Рік був несприятливий для соняшника.