Коли українець "пече раків", він точно не кухар: що насправді означає цей вислів

Морепродукти тут зовсім ні до чого

Українська мова має чимало висловів, зміст яких не лежить на поверхні. Через це люди часто плутаються, особливо якщо намагаються зрозуміти все буквально.

Один із таких прикладів – фраза "пекти раків", яка звучить кулінарно, але не має нічого спільного з приготуванням страв. "Телеграф" розповідає, що насправді означає цей мовний зворот і коли його вживають.

Фразеологізм "пекти раків" в українській мові означає червоніти від сорому або ніяковіти. Його вживають, коли людина почувається незручно, соромиться або потрапляє в делікатну ситуацію.

Образ виник через просте порівняння. Після варіння раки стають яскраво-червоними, так само як і обличчя людини, якій соромно. Саме цю зміну кольору й перенесли у мовний зворот.

Вислів часто трапляється в художній літературі. Його використовували відомі українські письменники, описуючи емоційні стани персонажів:

Синоніми до "пекти раків": червоніти по самі вуха, горіти від сорому, зайнятися рум'янцем, пашіти вогнем. Усі вони описують стан, коли людина соромиться і це видно по її обличчю.

Приклади вживання в літературі показують різноманітність ситуацій. "Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти", – писав Олесь Копиленко. "Я мовчки вклонився і незграбно висунувся з цієї розпроклятої кімнати, де довелося напекти стільки раків", – згадував герой Павла Загребельного.

