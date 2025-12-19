В Одесі перед Новим роком змінюють формат навчання: як і чому

Росіяни намагаються максимально порушити нормальне життя обласного центру

Росія активізувала удари по Одесі, через що змінюється формат навчання у закладах освіти. Через довготривалі тривоги освітній процес відбуватиметься у змішаному форматі (онлайн та офлайн).

Що треба знати:

Одеса перебуває під регулярними обстрілами, через постійні тривоги частина навчання переводиться в онлайн

Ворог б'є по життєво важливих об’єктах та намагається дестабілізувати життя обласного центру

Зранку 19 грудня один з найбільших житлових масивів міста через ворожий удар залишився без світла, води та тепла

Як повідомляється у Telegram-каналі "Одеса. Офіційно", Департамент освіти та науки Одеської міської ради рекомендував всім закладам освіти Одеси перейти на освітній процес у змішаному форматі та передбачити можливість проведення занять у синхронному або асинхронному режимі. В дитячих садочках будуть працювати чергові групи, у школах — чергові класи.

Росія активізувала атаки на Одесу та область — що відомо

Після 10 грудня ворог почав регулярно бити по Одещині — практично щодня та щоночі. В ніч на 13 грудня Одеса пережила одну з найсильніших атак з початку війни. Росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру, Одеса та багато населених пунктів області лишилися без світла. Енергетики поступово повертають електропостачання, однак це відбувається повільно, адже пошкодження значні.

Зранку у п'ятницю, 19 грудня, глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок чергового масованого удару ворога пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, ударна хвиля пошкодила скління у п'ятиповерхівці.

На жаль, одна людина постраждала. В результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання, — написав він

Кіпер додав, що усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла. Глава ОВА констатував, що ворог цілеспрямовано б’є по життєво важливих об’єктах, намагаючись дестабілізувати життя мирного міста. Зранку у п'ятницю Росія атакує Одещину дронами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Арциз на Одещині переживає серйозний блекаут. Світла в місті немає з ночі 13 грудня, відновити електропостачання обіцяють після Різдва.