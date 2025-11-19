Її хотіла кожна господиня: в Україні продають сковороду із СРСР за кілька тисяч гривень (фото)
Продавець готовий надіслати товар покупцю поштою
В Україні продають популярний предмет кухонного начиння — сковороду "Чародійка" з часів СРСР. У минулому вона відрізнялася своєю міцністю та довговічністю.
Відповідне оголошення з’явилось на сайті OLX. Автор зазначає, що сковорода, незважаючи на те, скільки їй уже років, перебуває у хорошому стані.
Продавець опублікував фотографії товару, на яких видно, що сковорода знаходиться у своїй оригінальній коробці та навіть із гарантійним талоном. На ньому вказано також і завод-виробник – Харківський електротехнічний завод, а рік випуску – 1978.
Вартість такої сковороди – 2450 гривень. Продавець знаходиться у Черкасах, але зазначає, що може надіслати товар покупцю поштою.
Додамо, що це сковорода "Чародійка" зазвичай виготовлялася з алюмінію або вуглецевої сталі, що відрізняються міцністю та довговічністю. До речі, "Чародійків" її прозвав народ, оскільки ця штука здавалася справжнім дивом техніки для кінця 70-х — початку 80-х.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові продають бальзам "Зірочка" за шалені гроші.