Ця маленька помилка при посадці може знищити ваші дерева

Важливо все зробити правильно із самого початку

Одна з найпоширеніших помилок при посадці дерев відбувається ще до того, як дерево буде посаджено в землю: надто глибока яма. Це може призвести до того, що дерево почне повільно задихатися і в’янути навіть через роки.

Рання весна — чудовий час для посадки дерев. Грунт добре обробляється, температура помірна, і садівники прагнуть якнайшвидше посадити нові рослини. Але посадка дерева лише на кілька сантиметрів глибше може призвести до втрати часу та грошей.

Багато хто вважає, що глибоко посаджене дерево буде стійкішим. Насправді ж заглиблення кореневої шийки — місця, де стовбур розширюється і переходить у коріння — може спричинити серйозні проблеми. Коренева шийка завжди повинна бути на рівні грунту або трохи вище. Коли вона заглиблена, волога і ґрунт залишаються притиснутими до стовбура, що може призвести до гниття та хвороб . Дерева, посаджені надто глибоко, часто просто не приживаються.

Дерева чудово почуваються, коли коренева шийка знаходиться над землею

