Не несіть пластикові квіти на кладовище. Священник пояснив, чому це погано і чим замінити

Пластикові квіти практичніші, але є нюанс

На дев’ятий день після Великодня в Україні відзначають Радоницю (Проводи) — цього дня прийнято відвідувати кладовища та вшановувати пам’ять померлих. І багато хто несе із собою на могили родичів пластикові букети, але наскільки це доречно?

Священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Відюк розповів "Телеграфу", чи можна нести штучні квіти. Дізнайтесь, чим їх краще замінити.

Детальніше читайте у матеріалі: "Поминальні дні після Великодня: що нести на кладовище і чого не варто робити"

Чи можна нести на кладовище пластикові квіти

Пластикові квіти, на перший погляд, здаються практичним варіантом, проте їхня присутність на могилах завдає більше шкоди, ніж користі. За словами священика, штучні букети шкодять екології, оскільки довго розкладаються та забруднюють ґрунт, тому слід обирати більш екологічні альтернативи:

Сучасна практика використання пластикових квітів і вінків, на жаль, шкодить довкіллю, довго розкладається і забруднює землю, тому ми, як християни, покликані шанувати пам’ять наших рідних з любов’ю до Бога і до Його створіння, тому слід обирати більш екологічні способи. Найкращою альтернативою є живі квіти, декоративні рослини в горщиках або сухі букети з природних матеріалів священик ПЦУ та військовий капелан ЗСУ Тарас Відюк

Священик зазначив, що вшанувати пам’ять померлих родичів і близьких можна за допомогою лампадок, свічок, але важливо також вибирати екологічні варіанти.

Однак при відвідуванні кладовища у поминальні дні важливі не матеріальні дари. Виразити повагу та любов до померлих допоможе духовна присутність.

"Телеграф" писав раніше, чи можна їсти паску, якщо не тримав посту. У ПЦУ пояснили, чи це гріх.