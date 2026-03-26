Тюльпани на деревах почнуть рости в одному з українських міст (фото)

Місто прикрасили 21 новим саджанцем

Вулиці міста Рівне прикрасили екзотичними деревами, які відомі своїм унікальним цвітінням та швидким ростом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на двох центральних вулицях міста з’явилися молоді тюльпанові дерева. Працівники комунального підприємства "Трест зеленого господарства" вже завершили висадку 21 саджанця. Зокрема, 14 дерев прикрасили вулицю Соборну, а ще 7 — вулицю Степана Бандери.

Цікаво, що місто не витрачало бюджетних коштів на закупівлю рослин — дерева передали благодійники. Міські чиновники щиро подякували меценатам за внесок в екологію громади та покращення естетичного вигляду вулиць.

Чому саме тюльпанове дерево?

Ліріодендрон (наукова назва рослини) вважається однією з найгарніших декоративних культур у світі. Квіти за формою та розміром дуже нагадують звичайні тюльпани, а листя має незвичну ліроподібну форму. Восени воно забарвлюється у яскравий золотисто-жовтий колір.

Ці дерева швидко ростуть, майже не хворіють і чудово почуваються у міських умовах. Вони добре витримують загазованість. Цвітуть у травні-червні, зазвичай починаючи з 8-15-річного віку. Плоди достигають у жовтні, повідомляє Інститут еволюційної екології НАН України.

Зазначимо, що Рівненщина славиться не тільки красою дерев.