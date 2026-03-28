Перевести годинник треба вже найближчої ночі. Як давно це роблять в Україні та світі

З неділі світловий день збільшиться

Переведення годинника на літній час відбудеться вже найближчої ночі. В ніч на неділю, 29 березня, стрілки треба буде перевести на годину вперед.

"Телеграф" нагадує, коли саме треба перевести час у 2026 році. Перехід на літній час відбудеться о 3:00 — годинники необхідно буде перевести на одну годину вперед, на 4:00. Зазвичай, сучасні гаджети роблять це автоматично.

Переведення годинників на літній час у 2026 році

Як давно Україна переходить на літній час

Перехід на сезонний час в Україні відбувається двічі на рік. Останньої неділі жовтня ми переходимо на зимовий час, а останньої неділі березня — на літній. Ця практика в нашій країні існує з 1981 року (тоді Україна була частиною СРСР). Після здобуття незалежності режим зимового та літнього часу було затверджено постановою Кабінету Міністрів № 509 від 13 травня 1996 року.

Хто придумав переводити годинники

Вперше ідею сезонного часу висунув американський науковець і тодішній посол США Бенджамін Франклін. У 1784 році навіть пробували переводити час на літній та зимовий з метою економії свічок, але практика не прижилася.

Ідея отримала нове життя у 1907 році, тоді британський реформатор Вільям Віллетт пропонував запровадити сезонне зміщення часу. Але першою країною, яка почала це практикувати стала не Британія. Офіційно запровадила літній час на державному рівні Німеччина у 1916 році, під час Першої світової війни.

Через два роки ідею підтримали США. Згодом переводити годинники двічі на рік почали й більшість інших країн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не в усіх країнах на літній час переходять в останню неділю березня.