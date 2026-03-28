Перевести часы нужно уже в ближайшую ночь. Как давно это делают в Украине и мире

Перевод часов на летнее время состоится уже в ближайшую ночь. В ночь на воскресенье, 29 марта, стрелки нужно будет перевести на час вперед.

"Телеграф" напоминает, когда именно нужно перевести время в 2026 году. Переход на летнее время состоится в 3:00 – часы необходимо будет перевести на один час вперед, на 4:00. Как правило, современные гаджеты делают это автоматически.

Перевод часов на летнее время в 2026 году

Как давно Украина переходит на летнее время

Переход на сезонное время в Украине происходит дважды в год. В последнее воскресенье октября мы переходим на зимнее время, а в последнее воскресенье марта — на летнее. Эта практика в нашей стране существует с 1981 года (тогда Украина была частью СССР). После обретения независимости режим зимнего и летнего времени был утвержден постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года.

Кто придумал переводить часы

Впервые идею сезонного времени выдвинул американский ученый и тогдашний посол США Бенджамин Франклин. В 1784 году даже пробовали переводить время на летнее и зимнее с целью экономии свечей, но практика не прижилась.

Идея обрела новую жизнь в 1907 году, тогда британский реформатор Уильям Уиллетт предлагал ввести сезонное смещение времени. Но первой страной, которая начала это практиковать, стала не Британия. Официально ввела летнее время на государственном уровне Германия в 1916 году — во время Первой мировой войны.

Спустя два года идею поддержали США. Впоследствии переводить часы дважды в год начали и большинство других стран.

