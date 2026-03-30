Убрать пыль надолго и без дорогой химии: какие два средства добавить в воду (видео)
Этот лайфхак доказал свою эффективность на практике
Уборка в квартире может быть очень изнурительной. Особенно если дело доходит до протирания мебели от пыли.
Однако есть простой способ сделать его более простым и эффективным. Украинка поделилась в ТикТок лайфхаком, который поможет облегчить это дело.
Как приготовить "чудо" раствор
Девушка рассказала, что для приготовления чистящего средства необходимы лишь три компонента. Это в частности:
- 500 мл теплой воды;
- 1 ложка глицерина;
- 2-3 капли йода.
Потом все это нужно тщательно перемешать. После чего можно смело браться за дело.
@sizovasofiaa Як прибирати пил рідше та ефективніше?🤭 📌500 мл теплої води 📌 1 ложка 🥄 гліцерину 📌 2-3 краплі йоду Гліцерин робить тонкий захисний шар і пилюка просто не осідає. А йод класно дизинфікує поверхню. #лайфхак #прибирання #пил #чистота #порада #ідея #корисно ♬ оригінальний звук - Сізова Софія
Как убрать пыль с поверхностей
По словам девушки, это простое средство позволит сохранить силы и не вытирать пыль каждый день. Глицерин создает тонкий защитный слой и пыль просто не оседает. А йод отлично дезинфицирует поверхности. Так же глицерин можно добавить в воду во время мытья полов. Поверхность будет оставаться чистой дольше, а еще будет меньше следов и разводов. Также этим раствором можно легко мыть окна. Сначала можно пройтись обычной тряпкой. А "закрепить" результат нужно будет бумажными полотенцами. Блеск и чистота окнам обеспечены.
