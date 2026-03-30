Убрать пыль надолго и без дорогой химии: какие два средства добавить в воду (видео)

Этот лайфхак доказал свою эффективность на практике

Уборка в квартире может быть очень изнурительной. Особенно если дело доходит до протирания мебели от пыли.

Однако есть простой способ сделать его более простым и эффективным. Украинка поделилась в ТикТок лайфхаком, который поможет облегчить это дело.

Как приготовить "чудо" раствор

Девушка рассказала, что для приготовления чистящего средства необходимы лишь три компонента. Это в частности:

500 мл теплой воды;

1 ложка глицерина;

2-3 капли йода.

Потом все это нужно тщательно перемешать. После чего можно смело браться за дело.

Как убрать пыль с поверхностей

По словам девушки, это простое средство позволит сохранить силы и не вытирать пыль каждый день. Глицерин создает тонкий защитный слой и пыль просто не оседает. А йод отлично дезинфицирует поверхности. Так же глицерин можно добавить в воду во время мытья полов. Поверхность будет оставаться чистой дольше, а еще будет меньше следов и разводов. Также этим раствором можно легко мыть окна. Сначала можно пройтись обычной тряпкой. А "закрепить" результат нужно будет бумажными полотенцами. Блеск и чистота окнам обеспечены.

Девушка использует это средство на всех поверхностях. Фото Скриншот

