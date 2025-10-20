Виграли iPhone і не тільки: з'явився повний список переможців monobank (знайдіть себе)

BMW, квартири та благодійні мільйони: кому Монобанк роздав призи за заховані у додатку лимони

Монобанк підбиває підсумки лихоманки з лимонами. Днями монобанк святкував 10 мільйонів клієнтів і запустив безпрецедентний розіграш. Потрібно було знайти певну кількість лимонів, захованих у додатку і отримати чималі призи. Зокрема, розіграли сотню Айфонів та 1000 солодких призів. Вже відомі імена переможців розіграшу.

Перші нагороди — за 10 лимонів

Результати розіграшу, серед тих хто знайшов хоча б 10 лимонів, оголосили 20 жовтня. Загалом цього результату вдалося досягти понад 3,1 млн користувачів. Знайти своє ім'я серед переможців можна у Google-документі, однак "Телеграф" зробив це більш зручним, відсортувавши імена переможців за алфавітом.

Серед дорослих розігрували iPhone 17 та iPhone Air.

Діти отримали по банці шоколадних монет MilkBar x mono. Їх презентували у червні — вартість такої баночки 999 грн.

Монобанка з 40 шоколадними монетами

Якщо знайшли 50 лимонів

Для тих користувачів, хто знайшов 50 лимонів, буде проведений розіграш мільйона гривень 21 жовтня. Слідкувати за ним можна в прямому ефірі Інстаграму з 12:00.

Лимон на ЗСУ, "хаталимон" та машина за лимон: що відомо про інших переможців

Спочатку у монобанку був тільки один 51 лимон — секретний лимон, який можна було знайти тільки придбавши певний товар в монобанку. Однак до розваги долучилися інші спонсори, тож загалом було чотири "автолимони", "хаталимон" та спеціальний лимон для ЗСУ.

Чотири "автолимони" давали можливість отримати BMW 3 Series . Щасливчиками стали Валентин Мельник, Олесь Рубіновський, Михайло Михайлик та Єлизавета Кушманцева.

давали можливість отримати . Щасливчиками стали Валентин Мельник, Олесь Рубіновський, Михайло Михайлик та Єлизавета Кушманцева. Той, хто знайшов "хаталимон" отримає квартиру від Inzhur REIT. Це Юрій Хорошун.

отримає від Inzhur REIT. Це Юрій Хорошун. ЗСУ-лимон давав можливість отримати 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ для того підрозділу, який обере сам. Кошти на благодійність прямує Костянтин Шакерзянов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всі 50 лимонів, які можна було знайти безкоштовно, виявили понад 700 тисяч людей. Загалом хоча б один лимон зібрали понад 3,5 млн користувачів.