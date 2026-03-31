"Суворе дитинство". Магазин "Сільпо" вляпався у курйоз з фруктами для дітей

Українці вже жартують про сало та горілку

В одному з "Сільпо" в Україні стався дотепний курйоз. Адже на місці, де для дітей залишили безкоштовні фрукти стояло дещо інше.

Про це повідомляє місцевий канал Одеси. Курйоз неабияк розвеселив українців.

Як видно на опублікованому фото, у "Сільпо" з'явилась спеціальна зона з кошиком, де мали бути безкоштовні фрукти для дітей. Однак щось пішло не за планом і замість смаколиків, там опинився часник. Виглядає цей курйоз досить дотепно, особливо, якщо прочитати напис над кошиком.

"Поки ви купуєте, ваші дітки можуть просто так посмакувати свіжими фруктами", — йдеться в оголошені.

У "Сільпо" часник поставили в зону з фруктами для дітей

Ініціатива досить цікава, але якби в кошику дійсно були фрукти, а не часник. Зауважимо, що його розмістили в кошик для продажу, адже поруч стоїть цінник. Ймовірніше, таке рішення було обумовлено або нестачею місця, або тим, що в зону фруктів не було що покласти.

Українців ця курйозна ситуація неабияк розвеселила. Вони жартували в коментарях не тільки про суворе дитинство, а й про те, що десь поруч має стояти сало та горілка. Люди писали:

Дуже смачно.

Тільки чомусь пече.

Суворе дитинство — суворі фрукти.

І сало поруч.

Дітки, куштуйте на здоров'я.

Безграмотний часник — це не фрукт.

Знизу сало з горілкою.

