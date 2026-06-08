Будівництво дому завжди коштує дорожче, ніж очікувалося. 5 причин, чому бюджет тріщить по швах

Деякі моменти випадають з уваги, а потім влітають у копієчку

Під час будівництва приватного будинку витрати зазвичай виявляються значно більші за початкові розрахунки. Є кілька причин, чому так стається.

За різними оцінками, в середньому доводиться витрачати на 30% більше, ніж планувалося. Однак в деяких випадках може знадобитися подвоїти суму, пишуть "Волинські новини".

Чому на будівництво приватного будинку доводиться витрачати додаткові кошти

Земельна ділянка. Головними факторами при виборі землі під дім зазвичай є вартість та відстані до центру міста. Однак під час будівництва можуть бути неприємні сюрпризи. Наприклад, болотисті чи нестабільні ґрунти потребують більших вкладень для закладання фундаменту.

Також радикально підвищити вартість проєкту може відсутність комунікацій поблизу. В цьому випадку підведення води чи електрики може обійтися як окремий будівельний проєкт.

Що призводить до додаткових витрат на будівництво. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Будівельні матеріали. Навіть недешеві будматеріали можуть виявитися неналежної якості. Часом за кілька років після будівництва можуть датися взнаки приховані дефекти цегли, утеплювача або гідроізоляції. На виправлення ситуації може піти чимало грошей.

Невдалі рекомендації виконавців. Часто замовник покладається на фахівців, яким довірив проєкт. Проте реалії такі, що будівельники часто рекомендують не оптимальні технології та матеріали, а ті, з якими вони звикли працювати. Через брак досвіду вони використовують не найкращі рішення.

Застарілі підходи. Буквально за десятиріччя значно змінилися вимоги до проєктування будинків. Зокрема сучасне житло має бути обладнане багатьма точками електроживлення для гаджетів і пристроїв, системи спостереження тощо. Якщо це не враховане, власники будинку змушені або переробляти все, або жити зі жмутками проводів у кожній кімнаті.

Коригування в процесі будівництва. Зміни на етапі будівництва призводять до значного перевищення початкового бюджету. Наприклад, замовник зрозумів, що у дитячий буде занадто темно, коли стіни вже зведено. Однак зробити ще одне вікно на цьому етапі — додаткові витрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у будівництві з’явилася технологія з використанням безкоштовної сировини. Цемент більше не потрібен.