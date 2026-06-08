"Я такого ще не бачила". Кіт українки став зіркою мережі (відео)
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Власниця каже, що їсть він як кінь
Українка здивувала мережу, показавши розміри свого кота. Зевс, якого вона жартома називає Гітлер, — чорний мейн-кун з білим вусом.
Відео з домашнім улюбленцем вже набрало тисячі переглядів та сотні коментарі. Користувачі не просто були в захваті від кота, вони ще й жартували.
"Дивіться, який у мене величезний кіт. Зевс, але коли будить мене о 4 ранку, щоб я дала їсти, називаю його Гітлер", — каже авторка відео.
На кадрах видно, що навіть для мейн-куна — цей кіт досить великий та важкий. Він має чорну пухнасту шерсть та довгий білий вус зліва. Лапи у кота стандартні — 5 пальчиків на передніх та чотири на задніх, хоча є особини з 6 та 7 пальцями.
У коментарях користувачі були в захваті від кота та називали його козаком. Дехто жартував, що Зевс важить як пів хазяйки та це вона живе у нього, а не навпаки. Люди писали:
- Який у нього вус! Козак!
- Це не у вас кіт, це ви у кота.
- Ох і гарний же! Пан Коцький справжній.
- Важить, як пів господині.
- О це так котяка, нічого подібного ніколи не бачила! Дуже великий!
- Шикарний кошак!
- Особливо білий вус.
- Красавчик. А який розкішний білий вус.
Для довідки
Мейн-кун — це одна з найбільших і найвідоміших порід домашніх котів. Вони відомі своїми значними розмірами, розкішною шерстю, китичками на вухах та доброзичливим, поступливим характером. Самці можуть досягати 6–13 кг, а самиці — 4,5–7,5 кг.
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