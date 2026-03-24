Поверніть склу алмазний блиск за 10 хвилин. Американка розкрила "секрет" миття вікон без розводів

Американка поділилася "магічною формулою" для прибирання

Напередодні Великодня багато господинь приступають до генерального прибирання, і одним з її головних етапів є миття вікон. Щоб скло сяяло чистотою і не залишало розводів, можна скористатися простим, але дуже ефективним лайфхаком.

Американська блогерка в TikTok поділилася "магічною формулою", яка дозволяє швидко позбутися бруду та пилу на вікнах. Вам знадобиться кілька простих засобів.

Як легко помити вікна без розводів

Після зими на вікнах часто залишаються пил, бруд та розводи, з якими важко впоратися звичайною водою. Але не поспішайте купувати дорогу "хімію", тому що повернути склу кристальну чистоту можна домашніми засобами.

Американка розповіла, що "секрет" полягає у трьох інгредієнтах. Змішайте половину склянки оцту, половину склянки спирту та додайте 1-2 краплі рідкого засобу для миття посуду. Ці інгредієнти, напевно, знайдуться на кожній кухні.

Щоб вікна блищали чистотою і на них не було розводів важливо дотримуватися правильної техніки: спочатку злегка обприскайте поверхню розчином, потім м’якою безворсовою ганчіркою або серветкою протріть скло круговими рухами, поступово охоплюючи всю площу. Після цього скористайтеся сухою мікрофіброю або чистою паперовою серветкою, щоб протерти скло від країв до центру. Це дозволить прибрати всі краплі та сліди, які залишаються після миття і допоможуть досягти алмазного блиску.

