Будували 50 років, але планують знести: в цьому готелі ніхто і дня не жив (фото)

У серці Дніпра з 1975 року стоїть недобудований покинутий готель "Парус"

Великі будівлі, залишені незавершеними або покинутими, часто стають об’єктами цікавості, як от недобудовані багатоповерхівки на Харківщині, де мала бути АЕС, або готель "Парус" у Дніпрі.

Готель "Парус" давно вважається популярним місцем для любителів покинутих споруд, адже з його верхівки, що підіймається на близько 90 метрів, відкривається вид на місто та річку Дніпро. Фото "Телеграф" взяв у "Find-way".

За даними, будівництво розпочалося у 1975 році, але через зупинку фінансування і нестачу ресурсів місто так і не змогло завершити об’єкт. Часткове будівництво тривало до 1990-х, а з 2005 року готель належить приватному підприємству, яке обіцяло добудувати його, проте у 2025 році він досі не добудований.

Міська влада збирається знести будівлю готелю, попередньо зафарбувавши герб України, як повідомили у "DNEPR".

Де він розташований

Покинутий готель "Парус" розташований у Центральному районі міста Дніпра на вулиці Січеславська Набережна 5.

