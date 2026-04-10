Різкий холод підпсує Великдень? Якою буде погода у Дніпрі на свято

Опадів не передбачається, але небо затягне хмарами

У Дніпрі на Великдень, який православні відзначають 12 квітня, очікується прохолодна погода. У вечірній та ранковий час доби стовпчики термометрів можуть опускатися ближче до 0 градусів.

Про це свідчать дані погодного радара pogodairadar. Згідно з ними, цього дня в обласному центрі температура повітря триматиметься на рівні +2+13 градусів.

Пік тепла у цей день буде з 14:00 до 16:00. Опадів не передбачається.

Схожий прогноз дають і синоптики "Укргідрометцентру". Вони вважають, що у Дніпрі 12 квітня стовпчики термометрів показуватимуть +1+11 градусів. Опадів також не передбачається. Упродовж дня очікуються хмари.

Похолодання у квітні через циклони

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у другій декаді квітня очікується зміна погодних умов – на Україну насунуться холодні повітряні маси з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі вона опускатиметься до близько 0 градусів, вдень становитиме +8…+13 °C, дещо тепліше буде на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода. У цей період можливі короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 р. за даними чисельної моделі CFS

