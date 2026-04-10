Резкий холод подпортит Пасху? Какой будет погода в Днепре на праздник

Осадков не предвидится, но небо затянет тучами

В Днепре на Пасху, которую православные отмечают 12 апреля, ожидается прохладная погода. В вечернее и утреннее время суток столбики термометров могут опускаться ближе к 0 градусов.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара pogodairadar. Согласно им, в этот день в областном центре температура воздуха будет держаться на уровне +2+13 градусов.

Погода в Днепре

Пик тепла в этот день будет с 14:00 по 16:00. Осадков не предвидится.

Погода в Днепре

Схожий прогноз дают и синоптики "Укргидрометцентра". Они считают, что в Днепре 12 апреля столбики термометров будут показывать +1+11 градусов. Осадков также не предвидится. На протяжении дня ожидаются тучи.

Погода в Днепре

Похолодание в апреле из-за циклонов

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 г. по данным численной модели CFS

Напомним, ранее мы писали о том, что