Світлий вівторок 14 квітня. Що зробити для залучення добробуту у третій день Великодня

У 2026 році Світлий вівторок, третій день Великодня, припадає на 14 квітня. Цей день у народі наповнений особливими обрядами, спрямованими на збереження миру, достатку та добробуту у сім’ї.

У Світлий вівторок християни продовжують відвідувати храм і відзначати Воскресіння Христове. Цього дня також зберігається традиція обливання водою — вважається, що вона очищає від гріхів та приносить зцілення.

У народному календарі цей день часто називають "Купальницею" чи "Хороводницею". Остання назва пов’язана з тим, що з цього дня молодь розпочинала масові гуляння на вулиці, водила хороводи та співала обрядові пісні, святкуючи перемогу життя над смертю.

Що не можна робити у третій день Великодня

Починати генеральне прибирання, ремонт або важку роботу на городі та полі. Однак дрібні побутові справи, які не заважають святкуванню, можна робити.

Категорично заборонено сваритися, лаятися, заздрити чи таїти образи. Вважається, що негатив у ці дні може "задати тон" на весь майбутній рік.

Світлий тиждень – час виняткової радості. У цей період церква не проводить вінчання та не здійснює заупокійні служби (панахиди). Поминання померлих переноситься на Радоницю.

Не можна вдаватися до печалі або оплакувати минуле. Важливо зберігати внутрішній спокій та радість.

Народні прикмети 14 квітня

У минулі часи помітили, що дощ у цей день обіцяє сильний урожай грибів.

Ясне небо та сонце пророкують гарний урожай пшениці.

Сильний вітер може віщувати мінливе літо.

