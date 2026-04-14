Світлий вівторок 14 квітня. Що зробити для залучення добробуту у третій день Великодня
Сьогодні вшановується особлива ікона з Божою Матір’ю
У 2026 році Світлий вівторок, третій день Великодня, припадає на 14 квітня. Цей день у народі наповнений особливими обрядами, спрямованими на збереження миру, достатку та добробуту у сім’ї.
У Світлий вівторок християни продовжують відвідувати храм і відзначати Воскресіння Христове. Цього дня також зберігається традиція обливання водою — вважається, що вона очищає від гріхів та приносить зцілення.
У народному календарі цей день часто називають "Купальницею" чи "Хороводницею". Остання назва пов’язана з тим, що з цього дня молодь розпочинала масові гуляння на вулиці, водила хороводи та співала обрядові пісні, святкуючи перемогу життя над смертю.
Що не можна робити у третій день Великодня
- Починати генеральне прибирання, ремонт або важку роботу на городі та полі. Однак дрібні побутові справи, які не заважають святкуванню, можна робити.
- Категорично заборонено сваритися, лаятися, заздрити чи таїти образи. Вважається, що негатив у ці дні може "задати тон" на весь майбутній рік.
- Світлий тиждень – час виняткової радості. У цей період церква не проводить вінчання та не здійснює заупокійні служби (панахиди). Поминання померлих переноситься на Радоницю.
- Не можна вдаватися до печалі або оплакувати минуле. Важливо зберігати внутрішній спокій та радість.
Народні прикмети 14 квітня
- У минулі часи помітили, що дощ у цей день обіцяє сильний урожай грибів.
- Ясне небо та сонце пророкують гарний урожай пшениці.
- Сильний вітер може віщувати мінливе літо.
Нагадаємо, що на дев’ятий день після Великодня відзначається Радониця. Раніше військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк розповів в інтерв’ю "Телеграфу", як правильно йти з цвинтаря у поминальні дні. Також священник розкрив, чи можна приходити на цвинтар з дітьми.