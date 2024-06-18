"Рататуй біжить": Львів атакували щури, влада взялася за проблему всерйоз (відео)

Пацюки є переносниками захворювань

У Львові розплодилися щури — вони бігають центром міста, не особливо боячись людей, і навіть нападають на дітей. Небезпечних гризунів труїтимуть у центрі міста.

"З огляду на ситуацію, яка зараз склалася з появою гризунів, ми ухвалили рішення провести суцільну дератизацію у Галицькому районі", — йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Зазначається, що для того, щоб запобігати розмноженню щурів, з підвалів мають прибрати тверді побутові відходи та інші сторонні предмети. У міськраді наголосили, що отрута, яка використовуватиметься для дератизації, не становить загрози для котів та собак.

"Дератизаційні заходи включатимуть: використання спеціальних засобів для знищення гризунів; обробку громадських місць, підвальних приміщень; проведення профілактичних заходів щодо запобігання повторній появі гризунів", — розповіли у Галицькій районній адміністрації.

Пацюки докучали Львову й минулого року. Ось торішні кадри, як гризуни, розгулюють центром міста.

Варто зазначити, що центр Львова збирає багато туристів та пацюки там не лише неприємне, а й небезпечне явище. Ці гризуни є розносниками низки захворювань.

Днями щур вкусив дівчинку на вулиці Пасічна, 51. Побачивши гризуна, діти спочатку зацікавилися: "Рататуй біжить", але він виявився агресивним і вчепився дівчинці в руку. Зазначається, що щури спокійно розгулюють містом, не побоюючись людей.

Як повідомляв "Телеграф", щурів нещодавно помітили й пасажири столичного метро. Гризуни билися за шматочок піци, їхня метушня потрапила на відео.