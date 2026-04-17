Клієнт поскаржився на пакування яєць в "АТБ": в чому він не правий (фото)

Коментатори розділилися на два табори щодо того, чи потрібно пакувати великий лоток яєць на 30 штук одразу

Чоловік у соцмережах поскаржився на незручне пакування великих лотків яєць по 30 штук у магазині "АТБ", зазначивши, що їх не обмотують плівкою чи іншим захистом, через що їх складно безпечно донести до автомобіля або додому.

За його словами, щоб розв'язати проблему, він сам узяв із полиці харчову плівку та обмотав лоток з яйцями перед тим, як нести покупку. Відповідне відео можна побачити у дописі в соцмережі Тhreads під ніком "andriy_kolomiets_".

Ця ситуація викликала активне обговорення в коментарях. Частина користувачів розкритикувала його дії, зазначаючи, що лоток можна просто обережно донести. Водночас інші наголосили, що якщо товар і плівка були оплачені на касі, то порушення правил у цьому немає.

Дехто з коментаторів запропонував альтернативні рішення — наприклад, звернутися до охорони для додаткового пакування або накрити лоток іншим порожнім та закріпити скотчем.

Попри це, частина користувачів підтримала чоловіка, вважаючи його дію виправданою через незручність транспортування великої упаковки яєць.

Додамо, що такі яйця не пакують спеціально, щоб покупці могли самі обрати потрібну кількість.

