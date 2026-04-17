Дешевше і практичніше: чим замінити кухонні паперові рушники вдома

Кухонний папір є майже в кожному домі, але від нього можна відмовитися. Його замінює простіше та вигідніше рішення, яке економить гроші та змінює підхід до щоденного прибирання.

Альтернативою є багаторазові серветки з мікрофібри. Про це написали в "okdiario".

Мікрофіброві серветки можна використовувати багаторазово, просто перучи їх після використання. Вони ефективно вбирають вологу, добре справляються з жиром і при цьому служать значно довше за одноразові паперові рушники. Завдяки цьому вони дозволяють зменшити витрати в побуті та скоротити кількість відходів.

Серветка з мікрофібри

Ще одна перевага — універсальність. Такі серветки використовують не лише на кухні, а й у всьому домі: для скла, дзеркал, меблів і техніки. Вони не залишають розводів і можуть працювати як у сухому, так і у вологому стані. Це робить їх зручними для щоденного прибирання.

Експерти також відзначають їхню ефективність у зменшенні використання мийних засобів, адже структура мікрофібри дозволяє збирати пил і бруд без великої кількості хімії. Хоча початкова вартість таких серветок вища, ніж у паперових рушників, у довгостроковій перспективі вони виявляються значно вигіднішими.

Водночас важливо правильно доглядати за ними: прати без пом’якшувачів, регулярно очищувати та використовувати окремо для різних зон у домі, щоб уникнути перехресного забруднення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про хитрий лайфхак від українки за копійки, завдяки якому вікна будуть прозорими навіть без хімії.