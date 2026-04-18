Насіння просто згниє: чому досвідчені фермери забороняють сіяти буряк та огірки у квітні

До теплолюбних культур потрібно ставитись обережно

Квітень — розпал посівного сезону та польових робіт. Багато дачників та городників після першого потепління поспішають посіяти теплолюбні культури. Однак поспішати не потрібно, оскільки насіння може зіпчуватися в землі. Фермер Наталія Тарабаріна розповіла "Телеграфу", коли сіяти теплолюбні овочі, типу огірків та буряків, і чому не варто поспішати.

За словами Наталії, такі культури, як огірки, кабачки, гарбузи — найчастіша пастка для нетерплячих. Однак, якщо хочете отримати врожай, відкладіть їхній посів до кінця травня.

Їх хочеться посіяти першими, бо вони швидко дають сходи. Але один заморозок — і з урожаєм можна попрощатися. Оптимальний час для цих культур – друга половина травня, не раніше. каже фермер

Робота у городі. Фото: відкриті джерела

Не можна поспішати і з посівом буряків. Насіння в холодній землі все одно не проросте, якщо посадити його раніше часу.

Насіння буде лежати і пріти, а якщо кинути насіння тоді, коли земля вже прогріта, воно відразу почне проростати. Тому краще не поспішати зазначає Наталія Тарабаріна

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно садити картоплю. І чому це потрібно зробити до кінця квітня.