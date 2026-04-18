Семена просто сгниют: почему опытные фермеры запрещают сеять свеклу и огурцы в апреле

К теплолюбивым культурам нужно относиться осторожно

Апрель — разгар посевного сезона и полевых работ. Многие дачники и огородники после первого потепления спешат посеять теплолюбивые культуры. Однако спешить не нужно, так как семена могут пропасть в земле. Фермер Наталья Тарабарина рассказала "Телеграфу", когда сеять теплолюбивые овощи, типа огурцов и свеклы, и почему не стоит спешить.

По словам Натальи, такие культуры, как огурцы, кабачки, тыква — частая ловушка для нетерпеливых. Однако, если хотите получить урожай — отложите их посев до конца мая.

Их хочется посеять первыми, потому что они быстро дают всходы. Но один заморозок — и с урожаем можно попрощаться. Оптимальное время для этих культур – вторая половина мая, не раньше. говорит фермер

Работа в огороде.

Нельзя спешить и с посевом свеклы. Семена в холодной земле все равно не прорастут, если посадить их раньше времени.

Семена будут лежать и преть, а если бросить семена тогда, когда земля уже прогрета, они сразу начнут прорастать. Поэтому лучше не спешить отмечает Наталья Тарабарина

