"Старлінки" літають і над Україною: як знайти в небі супутники Ілона Маска

Над світом літають тисячі супутників SpaceX

Після перших запусків супутників Starlink компанією SpaceX у всьому світі стало новою забавою спостерігати їх прольоти. І хоча характерними миготливими ланцюжками в небі вже здивувати когось складно, проте багато хто все одно хоче побачити їх.

До того ж останніми роками подібне "шоу" доступне і глядачам з України. Щоб визначити потрібний час, коли дивитися в небо, можна скористатися двома сервісами – Satellitemap та Findstarlink.

Satellitemap

Цей сервіс є найпростішим у використанні, оскільки показує в режимі реального часу карту супутників Starlink, а також супутники інших компаній, на кшталт конкурентів з Oneweb.

Крім того, цей сервіс допомагає швидко зрозуміти наскільки багато апаратів встигла запустити компанія Ілона Маска з 2018 року. А якщо комусь захотілося їх порахувати, ми трохи спростимо завдання — на 8 липня 2025 року їх було запущено 9058, з яких "в строю" знаходяться 6725.

Карта Starlink

Findstarlink

З другим сервісом все трохи складніше, проте він дозволяє відстежувати маршрут супутників точніше. Для початку необхідно в полі "країна" (Country) знайти Україну (Ukraine), а потім у полі "місце" (Place) необхідно англійською мовою ввести назву вашого міста.

Findstarlink

Якщо все правильно, то після натискання на синю кнопку "Знайти видимий час" у вас з’явиться довгий список супутників, які вже пролетіли або незабаром пролетять над вашим містом. Крім того, там буде вказано номер супутника, приблизний час появи, ступінь яскравості, час перебування в полі видимості, напрям, в якому треба дивитися та інша корисна інформація.

Список супутників

Слід зазначити, що спостереження за "старлінками" може бути утруднено, тому що через світлове забруднення в міських умовах взагалі складно щось розглянути на небі. Тому якщо хочеться подивитися на супутники, то хорошим варіантом буде спочатку вибратися на природу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 10 липня над Україною можна побачити повний місяць. Крім цього, в той же час у небі можна буде побачити Венеру в Золотих воротах екліптики.